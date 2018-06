Nürnberg (AFP) Die internationalen Krisenherde verunsichern die Verbraucher immer mehr. Die anhaltend angespannte geopolitische Lage droht in ihren Augen die Entwicklung in Deutschland zu beeinträchtigen - ihre Konjunkturerwartung, ihre Einkommenserwartung und auch ihre Anschaffungsneigung sanken daher im September, wie die am Freitag veröffentlichte GfK-Konsumklimastudie zeigte. Sollte sich die Lage verschärfen, könnte der private Konsum seine Rolle als wichtige Stütze der Konjunktur verlieren, warnten die Konsumforscher.

