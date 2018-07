Berlin (AFP) Die erste Gruppe kurdischer Peschmerga-Kämpfer ist zur Ausbildung in Deutschland eingetroffen. Das teilte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Freitag in Berlin mit. Die Schulung der 32 irakischen Kurden soll demnach am Samstag im bayerischen Hammelburg beginnen und eine Woche bis zum 3. Oktober dauern.

