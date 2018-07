Köln (AFP) Der designierte EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Günther Oettinger (CDU), hat die Vollendung des digitalen Binnenmarktes als ein zentrales Ziel seiner Amtszeit bezeichnet. Es gebe in der Europäischen Union einen "nahezu perfekten Binnenmarkt" für Autos, Weine oder Hüte, sagte Oettinger in einer Sondersitzung des Bundestags-Europaausschusses am Donnerstagabend, wie die Bundestagspressestelle am Freitag mitteilte. Jedoch unterliege die digitale Agenda noch immer "ziellos" der nationalen Regulation. Dabei kenne Digitalität keine nationalen Gebietsgrenzen. Auch Daten seien nur gemeinsam in Europa zu schützen.

