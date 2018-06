Berlin (AFP) Er ist eine der größten Attraktionen in den Berliner Museen: der antike Pergamonaltar. Am Sonntag ist die letzte Gelegenheit für lange Zeit, ihn noch einmal in Augenschein zu nehmen. Denn am Montag wird der Saal des Pergamonmuseums, in dem er steht, voraussichtlich für fünf Jahre geschlossen, wegen Sanierung. Die Arbeiten sind Teil einer Grundinstandsetzung des Museums. Die gesamte Baumaßnahme soll bis etwa 2025 dauern. Mit bis zu 1,5 Million Besuchern jährlich gilt das Museum als das meistbesuchte Museum Berlins.

