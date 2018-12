New York (AFP) Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat bei den Verhandlungen über das umstrittene Atomprogramm seines Landes zur Eile gemahnt. "Die verbleibende Zeit, eine Einigung zu erreichen, ist äußerst kurz", sagte Ruhani am Freitag vor Journalisten in New York. Die Gespräche hätten in den vergangenen Tagen nur "sehr langsam" Fortschritte gemacht.

