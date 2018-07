Brüssel (AFP) Zum Schutz besonders von Kleinkindern schränkt die EU den Einsatz von drei Konservierungsstoffen in Kosmetikprodukten ein. Die beiden Stoffe Propylparaben und Butylparaben dürfen ab Mitte April nicht mehr in Kosmetika enthalten sein, die zum Eincremen im Windelbereich bei Kindern unter drei Jahren gedacht sind, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Das Verbot wurde ausgesprochen, da die Aufnahme der Stoffe durch den Körper bei Hautreizungen und aufgrund des dichten Verschlusses durch die Windel höher sein kann als an anderen Körperstellen. Für andere Produkte wird die erlaubte Höchstkonzentration der beiden Stoffe gesenkt.

