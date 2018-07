Heidelberg (AFP) Die sechs führenden europäischen Krebszentren haben sich zusammengeschlossen, um die Zusammenarbeit in Forschung und Medizin voranzutreiben. Ziel seien vor allem gemeinsame klinische Studien, um etwa die Wirksamkeit neuer Krebsmedikamente zu untersuchen, teilte das Deutsche Krebsforschungszentrum (Dkfz) am Freitag in Heidelberg mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.