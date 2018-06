Kiel (AFP) Nach dem Rücktritt von Schleswig-Holsteins Innenminister Andreas Breitner hat Ministerpräsident Torsten Albig seinen Staatskanzleichef Stefan Studt (alle SPD) zum Nachfolger ernannt. Das gab ein Regierungssprecher am Freitag in Kiel bekannt. Breitner hatte am Donnerstag überraschend seinen sofortigen Rückzug erklärt. Er wechselt als Verbandsvertreter in die Wohnungswirtschaft.

