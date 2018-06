Straßburg (AFP) Sexistische Äußerungen, Interessenkonflikte, mangelndes Engagement für Europa oder schlicht Inkompetenz - im Europaparlament wird die Kritik an einigen der designierten EU-Kommissare immer heftiger. Ab Montag müssen sich die 27 Kommissare in spe in den verschiedenen Ausschüssen jeweils drei Stunden lang den bohrenden Fragen der Abgeordneten stellen, und für einige dürfte dies eine schwierige Übung werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.