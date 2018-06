Paris (AFP) Nach jahrelangem Streit um das millionenschwere Asterix-Erbe haben Comic-Zeichner Albert Uderzo und seine Tochter das Kriegsbeil begraben. "Die Eheleute Uderzo und ihre Tochter sind wieder vereint und wollen reinen Tisch machen", erklärten beide Seiten am Freitag in Paris. "Sie wollen von jetzt an voll von ihrem wiedergefundenen Glück profitieren." Alle juristischen Streitereien würden beigelegt. Zuvor hatte das Berufungsgericht von Versailles erklärt, der 87-jährige Comic-Zeichner sei - anders als von seiner Tochter angegeben - nicht von Dritten ausgenutzt worden.

