Frankfurt/Main (SID) - Im Fall Vladimir Darida vom Bundesligisten SC Freiburg kommt es am Dienstagnachmittag vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main zu einer mündlichen Verhandlung. Der Tscheche war am vergangenen Spieltag im Baden-Derby der Freiburger bei 1899 Hoffenheim (3:3) nach einem Foul an Pirmin Schwegler wegen "rohen Spiels" des Feldes verwiesen worden (81.).

Gegen die Sperre von zwei Punktspielen hatte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler fristgerecht Einspruch eingelegt. Geleitet wird die am Dienstag um 16.00 Uhr beginnende Verhandlung von Hans E. Lorenz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.