Gleneagles (SID) - Titelverteidiger und Gastgeber Europa geht mit einer Führung in den zweiten Tag des 40. Ryder Cups. Im schottischen Gleneagles liegt das Team um Deutschlands Golfstar Martin Kaymer nach vier Fourballs und Foursomes gegen die USA mit 5:3 vorne. Kaymer (29) hatte nur am Vormittag gespielt und durch das Remis an der Seite des Dänen Thomas Björn in den Fourballs einen halben Punkt beigesteuert.

"Das ist natürlich etwas enttäuschend, es war ein enges Match", sagte der US-Open-Champion unmittelbar nach dem Rundenende dem SID: "Wir wussten, dass Rickie nie aufhören wird zu kämpfen. Ein halber Punkt ist aber besser als kein Punkt."

Für die Foursomes am Nachmittag, bei denen im Vergleich zu den Fourballs nur ein Ball von beiden Golfern abwechselnd gespielt wird, erhielten Kaymer und Björn eine Pause. Vor 45.000 Zuschauern machten die Europäer dank starker Leistungen ihren Rückstand vom Vormittag wieder wett und verschafften sich durch drei Siege und ein Remis das kleine Polster.

Am Samstag wird das prestigeträchtige Kontinentalduell mit erneut vier Fourballs (ab 8.35 Uhr MESZ) und vier Foursomes (ab 14.15 Uhr) fortgesetzt. Am Sonntag kommt dann jeder der zwölf Spieler einer Mannschaft im Einzel zum Einsatz. Europa benötigt als Titelverteidiger 14 der 28 Punkte, um den Ryder Cup zum dritten Mal in Folge zu gewinnen.