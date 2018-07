Neu Delhi (AFP) Der jüngst wieder aufgeflammte Grenzkonflikt zwischen Indien und China ist nach Angaben aus Neu Delhi beigelegt. Beide Länder hätten das Problem gelöst, der Abzug der Truppen werde noch am Freitag beginnen, sagte Außenministerin Sushma Swaraj im indischen Fernsehen. Zuvor hatte sie sich in New York mit ihrem chinesischen Kollegen Wang Yi in der Angelegenheit getroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.