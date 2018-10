London (AFP) Nach Frankreich hat sich mit Großbritannien eine zweite westliche Großmacht dem von den USA geführten Militärbündnis gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) angeschlossen. Das Parlament in London stimmte am Freitag für Luftangriffe im Irak, nachdem die USA und ihre arabischen Verbündeten sowohl dort als auch in Syrien weitere IS-Stellungen bombardiert hatten. Auch andere Staaten kündigten Unterstützung für die Allianz an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.