Ottawa (AFP) Ein Sibirischer Tiger ist in einem Zoo im Westen Kanadas von einem jüngeren Artgenossen getötet worden. Im Gehege des Raubtiers sei aus Versehen ein Tor, das zur Unterkunft von zwei anderen Tigern führte, nicht abgeschlossen worden, teilte der Assininboine Park Zoo in Winnipeg am Freitag mit. Der Sibirische Tiger namens Baikal sei so zu den beiden Raubkatzen gelangt, die erst seit Januar dort untergebracht seien.

