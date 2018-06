Washington (dpa) - US-Geheimdienste glauben den maskierten IS-Terroristen identifiziert zu haben, der die beiden Journalisten James Foley und Steven Sotloff enthauptet hat.

Das sagte FBI-Direktor James Comey nach US-Medienberichten am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Angesichts der laufenden Ermittlungen der USA und Großbritanniens lehnte er es aber ab, den Namen des Mannes zu nennen.

Zur Identifizierung hätten die Geheimdienste unter anderem Spracherkennungs-Programme, Aufnahmen sowie Daten westlicher Bürger benutzt, die sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben sollen, berichtete die "New York Times".

Zeitweise hätten britische Ermittler geglaubt, bei dem mit britischem Akzent sprechenden Terroristen in den Videos könne es sich um einen Rapper handeln, der nach Syrien in den Kampf gezogen sei. Nun werde angenommen, dass dieser Verdacht falsch gewesen sei, zitierte die Zeitung einen Beamten.

IS hatte in den vergangenen Wochen Videos mit der Enthauptung der seit 2013 in Syrien verschleppten Journalisten Sotloff und Foley gezeigt. In einem weiteren Video zeigte die Sunnitenmiliz zuletzt die Enthauptung des britischen Entwicklungshelfers David Haines.

Bericht in der New York Times