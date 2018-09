Berlin (dpa) - Infolge des Erstarkens islamischer Extremisten in Syrien und dem Irak befürchten viele Bundesbürger in nächster Zeit terroristische Angriffe auch in Deutschland. Laut aktuellem ZDF-"Politbarometer" rechnen 60 Prozent der Befragten mit Anschlägen, 37 Prozent haben diese Befürchtung nicht. Gleichzeitig meint allerdings eine Mehrheit von 55 Prozent, dass genug getan wird, um das Land vor Terrorangriffen zu schützen. Eine größere Mehrheit von 62 Prozent hält die Luftangriffe der USA und einiger arabischer Länder gegen die IS-Terrormiliz in Syrien für gerechtfertigt.

