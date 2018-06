Berlin (dpa) - Der Schauspieler Francis Fulton-Smith (48) setzt sich für junge Flüchtlinge ein, die ohne Familie nach Deutschland kommen. "Wir müssen diesen Kindern eine Chance geben", sagte der Darsteller am Donnerstagabend bei der Gala "Tribute to Bambi" in Berlin.

Mehrere Tausend Kinder und Jugendliche aus Krisenländern kämen jedes Jahr alleine bei uns an. Viele hätten Schreckliches erlebt. Bei dem Wohltätigkeitsabend mit zahlreichen Promis warb Fulton-Smith für das Münchner Projekt "ISuS" (Integration durch Sofortbeschulung und Stabilisierung). Dort hatte er zuvor Karim, einen jungen Mann aus Mali, besucht. Die Initiative hilft Flüchtlingen, deutsche Schulabschlüsse zu machen.

Bei der Berliner Gala mit rund 800 Gästen wurden Spenden für Kinder in Not gesammelt. "Tribute to Bambi" geht auf eine Initiative der Zeitschrift "Bunte" zurück. Das gesammelte Geld fließt an ausgewählte Hilfsinitiativen.

Tribute to Bambi

Münchner Initiative ISuS