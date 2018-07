Berlin (dpa) - Ältere Pfleger, Krankenschwestern, Bauarbeiter und andere Beschäftigte in schwer belastenden Berufen sollen nach Vorstellungen in der SPD besser vor Arbeitslosigkeit geschützt werden. Helfen könne ein neues Arbeitssicherungsgeld für Menschen, die gesundheitlich eingeschränkt seien, aber noch nicht die Bedingungen für eine Erwerbsminderungsrente erfüllten, sagte die SPD-Sozialexpertin Katja Mast in Berlin. Die Betroffenen sollten in Teilzeit gehen können. Der Einkommensverlust solle aber teils über das Arbeitslosengeld ausgeglichen werden - als Arbeitssicherungsgeld.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.