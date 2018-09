Baikonur (AFP) Eine Sojus-Kapsel hat am Freitagmorgen die erste russische Kosmonautin zur Internationalen Raumstation gebracht. Die Kapsel mit Jelena Serowa, ihrem Kosmonautenkollegen Alexander Samokutajew und dem US-Astronauten Barry Wilmore an Bord dockte um 04.11 Uhr (MESZ) an der ISS an, wie die russische Raumfahrbehörde Roskosmos mitteilte. Zuletzt hatte Russland vor 17 Jahren eine Frau ins All gebracht, an Bord der ISS war bislang jedoch überhaupt noch keine Russin.

