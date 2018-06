Madrid (AFP) Die spanische Regierung hat am Freitag die Festnahme von neun mutmaßlichen Mitgliedern einer Gruppe mit Verbindungen zur Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) bekannt gegeben. Die Gruppierung sei in der Exklave Melilla und der benachbarten marokkanischen Stadt Nador aktiv gewesen, teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Madrid mit. Demnach erfolgten die Festnahmen in Zusammenarbeit zwischen der spanischen und marokkanischen Polizei. Zur Zeit und zum Ort der Festnahmen wurden keine Angaben gemacht.

