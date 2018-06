Beirut (AFP) Bei einem Luftangriff im Osten Syriens ist nach Angaben von Aktivisten am Freitag ein ranghohes Mitglied der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) getötet worden. Ein Kampfjet der Koalition gegen die Dschihadisten habe auf ein Motorrad mit zwei Männern gezielt, nachdem dieses ein IS-Hauptquartier westlich von Deir Essor in der gleichnamigen Provinz verlassen habe, sagte der Chef der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, der Nachrichtenagentur AFP.

