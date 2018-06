Mursitpinar (AFP) Hunderte Kurden haben am Freitag einen Grenzzaun zwischen der Türkei und Syrien niedergerissen. Die Demonstranten passierten anschließend die Grenze im türkischen Mursitpinar, um sich dem Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Norden Syriens anzuschließen, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Auf syrischer Seite wurden sie von kurdischen Kämpfern der Partei der Demokratischen Union (PYD) in Empfang genommen. Die türkischen Grenzschützer ließen die Demonstranten gewähren. In den vergangenen Tagen war es bei ähnlichen Vorfällen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Sicherheitskräften gekommen.

