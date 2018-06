Budapest (AFP) Der ungarische Gasversorger FGSZ hat seine Gaslieferungen an die Ukraine ausgesetzt. Wie das Unternehmen am späten Donnerstag mitteilte, gilt die Lieferunterbrechung "auf unbestimmte Zeit". Die Regierung in Budapest begründete den Schritt am Freitag damit, dass die ungarischen Gasreserven aufgestockt werden sollten. In der Ukraine und in Brüssel rief die Entscheidung Kritik hervor.

