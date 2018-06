New York (AFP) Nach der Ratifizierung durch acht weitere Staaten kann das erste globale Waffenhandelsabkommen noch in diesem Jahr in Kraft treten. Mit der Übergabe der Ratifizierungsurkunden am Rande der UN-Generaldebatte in New York sei die Schwelle von mindestens 50 Ratifizierungen überschritten worden, erklärte die UNO am Donnerstag (Ortszeit). Das Abkommen soll nun am 24. Dezember in Kraft treten.

