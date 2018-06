Genf (AFP) Die Zahl der Asylbewerber in Industriestaaten ist nach Angaben der Vereinten Nationen binnen Jahresfrist um knapp ein Viertel angestiegen. Wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Freitag im schweizerischen Genf mitteilte, beantragten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 330.700 Menschen Asyl in den Industrieländern der Welt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei dies ein Plus von 24 Prozent.

