New York (AFP) Das Ex-Spice-Girl Victoria Beckham ist neue UN-Sondergesandte im Kampf gegen Aids. Den Ausschlag für ihr neues Engagement habe eine Südafrika-Reise vor wenigen Monaten gegeben, berichtete die 40-Jährige am Donnerstag am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Bei ihrem Besuch in Kapstadt war die Sängerin, Modedesignerin und vierfache Mutter mit HIV-positiven Müttern zusammengetroffen.

