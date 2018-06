New York (AFP) Der US-Bananengroßhändler Chiquita und sein irischer Konkurrent Fyffes wollen ihre geplante Fusion retten. Nur wenige Tage vor der Chiquita-Hauptversammlung teilten beide Firmen am Freitag mit, die Chiquita-Aktionäre würden nicht 50,7 Prozent an der gemeinsamen Firma bekommen, sondern 59,6 Prozent. Um Chiquita werben auch gemeinsam der brasilianische Orangensaftkonzern Cutrale und die Investmentgruppe Safra.

