Washington (AFP) Das militärische Vorgehen der USA gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak könnte Washington nach Expertenmeinung jährlich einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten. Der Einsatz könne mit bis zu 20 Milliarden Dollar (rund 16 Milliarden Euro) pro Jahr zu Buche schlagen, sagte der US-Haushaltsexperte Gordon Adams von der American University am Donnerstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Jim Haslik vom Forschungszentrum American Council erwartete nach eigenen Angaben ebenfalls Kosten in Höhe eines "zweistelligen Milliardenbetrags".

