Paris (AFP) Die USA und Frankreich haben irakische Warnungen vor einem Terroranschlag in den beiden Ländern relativiert. Sie hätten keine Informationen über Anschlagspläne auf die U-Bahn in Paris oder New York, gaben die beiden Regierungen am Donnerstagabend bekannt. Zuvor hatte der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi in New York laut US-Medien gesagt, er sei über ein Attentatsprojekt auf die U-Bahnen in Paris und New York durch ausländische Kämpfer der Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) informiert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.