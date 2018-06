Kairo (AFP) Der frühere ägyptische Präsident Husni Mubarak ist am Samstag zur Urteilsverkündung in seinem neu aufgerollten Mordprozess zu einem Gericht in Kairo gebracht worden. Der 86-Jährige wurde am Morgen mit einem Hubschrauber von einem Militärkrankenhaus in der Hauptstadt zu dem Verhandlungssaal geflogen, der in einer Polizeiakademie am Rand Kairos untergebracht ist, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Mubarak und sieben führende Sicherheitsleute sind angeklagt, in den Tod hunderter Demonstranten Anfang 2011 verwickelt zu sein.

