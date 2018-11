Berlin (AFP) Das umstrittene Unternehmen Uber bekommt auch in München Probleme. Die Stadtverwaltung leitete ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrdienst-Vermittler ein, wie die "Wirtschaftswoche" in einer Vorabmeldung am Samstag berichtete. "Wir gehen juristisch gegen die Fahrer und das Unternehmen vor", wurde der Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung, Sebastian Groth, zitiert. Die Behörde habe demnach in mehreren Fällen Verstöße gegen das Personenbeförderungsgesetz registriert. So seien Fahrer ohne Personenbeförderungsschein unterwegs gewesen.

