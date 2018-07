Osnabrück (AFP) Der Grünen-Bundesvorsitzende Cem Özdemir hat die Türkei aufgefordert, sich stärker von islamistischen Extremisten und insbesondere von der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) abzugrenzen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagsausgabe) sagte Özdemir, die Regierung in Ankara müsse "jetzt liefern". Sie sei bisher mit der IS-Miliz nach dem Motto "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" umgegangen, um den syrischen Machthaber Baschar al-Assad zu stoppen. Doch das Mittel gegen Assad könne nicht der IS sein.

