Berlin (AFP) Das Bundesinnenministerium prüft eine Anfrage der USA, die eigene Beamte an deutschen Flughäfen zur Überprüfung von Passagieren stationieren wollen. Das Ministerium stehe dieser Anfrage aber zurückhaltend gegenüber, sagte ein Sprecher am Samstag und bestätigte damit einen Bericht der "Wirtschaftswoche". Das US-Ministerium für Innere Sicherheit möchte demnach, dass US-Beamte Fingerabdrücke und Porträtfotos von Reisenden aufnehmen, die in die USA fliegen wollen. Zudem sollen sie nach dem Ziel, dem Grund und der Aufenthaltsdauer fragen. Im Gegenzug würden die Einreisekontrollen an US-Flughäfen entfallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.