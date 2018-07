Potsdam (AFP) In Brandenburg haben die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Linkspartei zur Fortsetzung der rot-roten Koalition nach der Landtagswahl begonnen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte am Samstag in Potsdam, erste Verhandlungsthemen seien Wirtschaft, Arbeit und Tourismus. Das Streitthema der künftigen Kohle- und Energiepolitik werde separat verhandelt. Die Linken drängen darauf, dass der Energiekonzern Vattenfall ein geplantes neues Kraftwerk in Jänschwalde nicht bauen darf. Woidke betonte, "es gibt entweder eine Kompromiss, oder es gibt keinen".

