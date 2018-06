Hamburg (AFP) Auswärtiges Amt und Bundesverteidigungsministerium arbeiten mit Hochdruck an der geplanten Hilfsmission für Ebola-Kranke in Westafrika. Das Außenministerium erwäge, ob die Bundesregierung nicht einen eigenen Learjet für den Transport von an der Seuche Erkrankter kaufen solle, berichtete der "Spiegel" am Samstag. Das Bundesverteidigungsministerium prüfe Ebola-Helfer aus Deutschland militärisch schützen zu lassen oder zu bewaffnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.