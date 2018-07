Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat auf die Kritik an einer nur eingeschränkten Einsatzbereitschaft der Bundeswehr reagiert und die Inspekteure der Teilstreitkräfte bereits am Freitagnachmittag zu einem Gespräch einbestellt. Einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung" bestätigten Ministeriumskreise am Samstag. Solche Treffen sollten in Zukunft regelmäßig stattfinden, hieß es auf Nachfrage. Die Teilstreitkräfte sind das Heer, die Luftwaffe und die Marine.

