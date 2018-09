Berlin (AFP) Eine weitere Maschine mit deutschen Waffen zur Unterstützung der kurdischen Peschmerga im Kampf gegen die Dschihadisten-Gruppe Islamischer Staat (IS) ist am Samstagnachmittg im Irak eingetroffen. Die Maschine startete in Leipzig und flog über Bagdad nach Erbil, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin sagte. An Bord habe sie Fahrzeuge, Waffen und Ausrüstung für die Kurden. Die erste Maschine war in der Nacht zum Donnerstag gestartet.

