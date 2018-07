San Sebastián (dpa) - Der Spanier Carlos Vermut ist der große Gewinner des internationalen Filmfestivals in San Sebastián. Mit seinem Drama "Magical Girl" gewann der Madrilene den Hauptpreis der "Goldenen Muschel". Der 34-Jährige bekam für seinen Streifen, der der Kategorie des "Film noir" zugerechnet wird, zudem die Auszeichnung für die beste Regie. Der deutsche Filmemacher Christian Petzold erhielt für das Drama "Phoenix" den Preis der internationalen Filmkritik. Das Festival in der baskischen Metropole gehört neben Cannes, Venedig und Berlin zu den wichtigsten in Europa.

