Nizza (AFP) Mit einem Schweigemarsch haben tausende Menschen in Nizza der von Islamisten ermordeten französischen Geisel Hervé Gourdel gedacht. Die Trauernden trugen bei ihrem Marsch durch die südfranzösische Heimatstadt Gourdels 2000 Plakate mit dem Konterfei des Toten und 1000 weiße Rosen. An dem Marsch beteiligten sich auch Angehörige des getöteten 55-jährigen Bergführers. Bei einer Trauerzeremonie in einem Open-Air-Theater würdigte ein Kollege Gourdel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.