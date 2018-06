Köln (SID) - Rekordmeister Bayern München kommt in der Bundesliga immer besser in Fahrt und hat seine Pflichtaufgabe bei den Defensivkünstlern des 1. FC Köln souverän gelöst. WM-Held Mario Götze (19.) und ein Eigentor von Daniel Halfar (66.) sorgten für den nie gefährdeten 2:0 (1:0)-Erfolg der Münchner, die dadurch ihre Tabellenführung ausbauten.

Für die Bayern, die am Sonntag vom Rheinland aus zum Champions-League-Spiel bei ZSKA Moskau aufbrechen, war es der 19. Sieg in Serie gegen einen Aufsteiger.

Köln, das nun seit 416 Bundesliga-Minuten auf einen Torerfolg wartet, kassierte dagegen die zweite Niederlage in Folge und die erste vor heimischer Kulisse. Die vorherigen zwei Partien in Köln gegen den Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach waren ohne Tore geblieben.

50.000 Zuschauern in der ausverkauften WM-Arena bot sich von Beginn an das erwartete Bild. Die Gastgeber zogen sich weit zurück und versuchten, die Räume eng zu machen. München ließ den Ball geschickt laufen und lauerte auf Lücken im Defensivverbund - das Spiel fand so fast ausnahmslos in der Hälfte der Kölner statt.

Bayern-Trainer Pep Guardiola, der erneut auf die verletzten Holger Badstuber, Javi Martinez, Franck Ribéry, Thiago und Bastian Schweinsteiger verzichten mussten, baute seine Startelf im Vergleich zum 4:0-Erfolg am Dienstag gegen den SC Paderborn auf zwei Positionen um: Juan Bernat und der Brasilianer Rafinha ersetzten Sebastian Rode und Dante, taktisch setzte Guardiola auf drei Dreierketten mit Weltmeister Jerome Boateng als letzten Mann.

Trotz des ungewohnten Systems erspielten sich die Münchner schnell ein deutliches Übergewicht. Bereits in der vierten Minute hätten die Gäste einen Elfmeter bekommen müssen, als Arjen Robben im Strafraum von Halfar regelwidrig zu Fall gebracht wurde - Schiedsrichter Knut Kircher (Rottenburg) verweigerte den Bayern aber den fälligen Elfmeterpfiff. Wenig später scheiterte Thomas Müller aus spitzem Winkel (7.).

Insbesondere in der Anfangsphase hatten die Kölner dem flüssigen Kombinationsspiel der Bayern kaum etwas entgegen zu setzen. So gingen die Gäste fast folgerichtig in Führung: Nach einer Balleroberung von Rafinha bediente Müller Götze, der aus wenigen Metern seinen vierten Saisontreffer erzielte.

Trotz des Gegentreffers blieben die Kölner ihrer defensiven Grundausrichtung zunächst treu. Torhüter Timo Horn, der am Mittwoch beim 0:1 bei Hannover 96 sein erstes Gegentor nach 365 Bundesliga-Minuten hinnehmen musste, hielt den FC mit starken Paraden gegen Müller (23.), David Alaba (27.) und Robben (32.) im Spiel.

Erst nach einer halben Stunde wachten die Gastgeber auf - und hatten gegen die nicht sattelfest wirkende Bayern-Abwehr prompt die große Chance zum Ausgleich. Manuel Neuer reagierte aber herausragend gegen Adam Matuschyk und Anthony Ujah (34.). Auch im zweiten Durchgang blieben die Gäste drückend überlegen, nach einer schönen Kombination über die rechte Seite stolperte Halfar eine Hereingabe von Götze ins eigene Tor.

Aufseiten der Hausherren überzeugten Torhüter Horn und Kevin Wimmer, bei den Münchnern ragten Robben und Götze heraus.