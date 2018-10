Buenos Aires (SID) - Die argentinische Fußball-Ikone Mario Kempes ist ernsthaft am Herzen erkrankt und muss sich am Dienstag in den USA einer schweren Operation unterziehen. Wie Kempes dem Radiosender Cadena3 erklärte, müssen beim 60 Jahre alten Weltmeister von 1978 gleich drei Bypässe gelegt werden.

Bei einer Routineuntersuchung im Vorfeld eines geplanten Eingriffs am Becken war festgestellt worden, dass Kempes' Aterien zu 80 Prozent verstopft sind. "El Matador" Kempes war mit zwei Treffern im Finale der Heim-WM 1978 gegen die Niederlande (3:1 n.V.) zum Nationalhelden aufgestiegen. Bei dem Turnier wurde er mit sechs Treffern zudem Torschützenkönig.