Karlsruhe (SID) - Der FC Ingolstadt hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl gewann das Verfolgerduell beim Karlsruher SC mit 1:0 (1:0) und hat nach acht Spielen ohne Niederlage 16 Punkte auf dem Konto.

Ein Eigentor von Daniel Gordon (39.) bescherte den Gästen einen verdienten Erfolg. Für Karlsruhe (12 Zähler) war es die erste Heimniederlage seit dem 5. Oktober 2013 (1:2 gegen Köln).

"Wir haben versucht, hinten das Risiko zu minimieren. Es war taktisch eine hervorragende Leistung. Der Sieg war nicht unverdient", sagte Hasenhüttl, dessen Mannschaft auswärts nun in 17 Spielen in Folge ungeschlagen ist und damit den Zweitliga-Rekord von Bayer Leverkusen (Mai 1978 bis April 1979) einstellte. Ingolstadt hatte zuletzt am 22. September 2013 in der Fremde verloren (1:4 beim FSV Frankfurt).

Die Gäste fanden vor 11.462 Zuschauern besser ins Spiel, ein Kopfball von Innenverteidiger Benjamin Hübner verfehlte aber sein Ziel (7.). Sieben Minuten später dann der erste große Aufreger der Begegnung. FCI-Offensivmann Stefan Lex umkurvte KSC-Schlussmann Dirk Orlishausen und kam zu Fall. Schiedsrichter Manuel Gräfe entschied aber auf Schwalbe und verwarnte Lex.

Die Gastgeber kamen erst nach einer halben Stunde besser ins Spiel und durch Manuel Torres, der an Torhüter Ramazan Özcan scheiterte, die erste gute Chance. Die Gäste gingen aber nicht unverdient mit einer Führung in die Pause. Gordon verlängerte per Kopf einen Freistoß von Pascal Groß unglücklich ins eigene Tor.

Nach dem Wechsel ruhte sich Ingolstadt auf dem Vorsprung nicht aus und suchte die Entscheidung. Orlishausen rettete aber gegen Lex (56.). In der Schlussphase erhöhte der KSC noch einmal den Druck, tat sich aber schwer, klare Möglichkeiten herauszuspielen.

Bei Karlsruhe überzeugten Orlishausen und Reinhold Yabo, Ingolstadt hatte in Groß und Mathew Leckie seine besten Akteure.