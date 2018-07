Venedig (AFP) Drei Tage vor seiner erwarteten Hochzeit mit Amal Alamuddin hat Hollywood-Beau George Clooney in Venedig seinen Junggesellenabschied gefeiert. Nachdem er mit seiner Verlobten in einem Wassertaxi namens "Amore" (Liebe) über den Canal Grande geschippert war, zog er sich am Abend mit engen Freunden in das Promi-Restaurant Da Ivo in der Nähe des Markusplatzes zurück. Medienberichten zufolge ging die Feier dann noch im Luxushotel Cipriani weiter, mit eingeflogenem Tequila und Zigarren.

