Tokio (AFP) Bei einem Vulkanausbruch in Japan sind am Samstag mehrere Wanderer verletzt worden. Der 3067 Meter hohe Ontake-Vulkan spuckte seit Mittag Asche und Gestein in die Luft, wie die japanische Wetterbehörde mitteilte. Nach Angaben des TV-Senders NHK wurden acht Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. 150 Menschen mussten demnach nahe dem Gipfel in Berghütten Schutz suchen. Die örtlichen Behörden entsandten Rettungskräfte, unter ihnen Ärzte, zu dem Vulkan.

