Bagdad (dpa) - Einen Tag nach dem grünen Licht des Unterhauses hat die britische Luftwaffe ihren ersten Einsatz im Irak gegen die Terrormiliz IS geflogen. Zwei Kampfflugzeuge des Typs Tornado seien von einem britischen Fliegerhorst auf Zypern in Richtung Irak aufgestiegen, bestätigte das Verteidigungsministerium in London. Die kurdische Enklave Ain al-Arab in Syrien wurde erstmals seit dem Vormarsch von IS-Kämpfern direkt mit Mörsergranaten beschossen. Dabei seien ein Mensch ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden, berichtete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.