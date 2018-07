Tampa (dpa) - Kampfjets der USA und arabischer Verbündeter haben erstmals Stellungen der Terrormiliz IS nahe der syrischen Stadt Ain al-Arab bombardiert. Das bestätigte das US-Zentralkommando in Tampa. Demnach wurden insgesamt sieben Ziele in Syrien - darunter auch in der Nähe von Ain al-Arab - angegriffen. Dabei seien mehrere Fahrzeuge, Gebäude, eine Kommandoeinrichtung, ein Flugfeld und ein Ausbildungslager des IS beschädigt oder zerstört worden. Nach US-Angaben waren an den Angriffen auch Saudi-Arabien, Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.