Denpasar (dpa) - Die indonesische Polizei hat einen Mann aus Deutschland wegen mutmaßlichen Drogenschmuggels festgenommen. Der 48-Jährige habe am Flughafen der Ferieninsel Bali Verdacht erregt, weil er eine Stunde lang auf der Toilette geblieben sei, berichtet die Zeitung "Republika". Zollbeamte untersuchten ihn und fanden elf Kapseln mit insgesamt 201 Gramm Kokain in seiner Unterwäsche. Im Krankenhaus wurden weitere Kapseln in seinem Magen entdeckt. Dem Bericht zufolge sagte der Mann, man habe ihm 5000 US-Dollar angeboten, um die Drogen zu schmuggeln. Ihm drohen 20 Jahre Haft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.