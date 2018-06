Oklahoma City (dpa) - Nach der Enthauptung einer Frau an ihrem Arbeitsplatz in den USA hat sich die Bundespolizei FBI in die Ermittlungen eingeschaltet. Die Hintergründe der Bluttat in Moore (Bundesstaat Oklahoma) waren zunächst noch unklar.

Ein 30-jähriger Mann hatte laut Polizeiangaben am Donnerstag nach seiner Entlassung eine ehemalige Arbeitskollegin in einer Lebensmittelfabrik mit einem Messer angegriffen. Er stach die 54-Jährige nieder und trennte dann ihren Kopf ab. Eine zweite Frau verletzte er mit Messerstichen, bevor der Topmanager der Fabrik - in seiner Freizeit ein Hilfssheriff - ihn mit zwei Gewehrschüssen stoppte. Sowohl die zweite Frau als auch der Täter wurden am Wochenende im Krankenhaus behandelt.

Das FBI wurde in die Ermittlungen eingeschaltet, weil Ex-Kollegen des Mannes aussagten, er habe versucht, sie zum Islam zu bekehren. Die islamistische Terrormiliz IS in Syrien hat in den vergangenen Wochen drei westliche Geiseln enthauptet und Videos von den Bluttaten ins Internet gestellt.

