Venedig (dpa) - US-Schauspieler George Clooney und die britisch-libanesische Juristin Amal Alamuddin haben in Venedig geheiratet. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf Stan Rosenfield, Clooneys Agenten. Demnach gab sich das Paar in der Abenddämmerung in einer Privatzeremonie in einem Luxushotel in Venedig das Jawort.

